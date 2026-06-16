Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.06.2026 09:52:00
Should You Buy SpaceX After Its IPO? Here Are 3 Lessons to Heed from Warren Buffett
SpaceX (NASDAQ: SPCX) has launched. And it was a doozy. The space technology pioneer went public on Friday and instantly became the seventh-largest company traded on a U.S. stock exchange.Should investors jump on the SpaceX bandwagon after its record-setting IPO? Here are three lessons to heed from Warren Buffett.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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