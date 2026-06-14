Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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14.06.2026 23:03:42

Should You Buy SpaceX After Its IPO if You Already Own Alphabet Stock?

As excitement builds around a potential SpaceX (NASDAQ: SPCX) investment, many Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) shareholders already hold indirect exposure through its stake. Discover why leverage, volatility, and a long‑term mindset matter so much by watching the discussion in the video below.*This video was published on Jun. 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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