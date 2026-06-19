Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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19.06.2026 05:00:00
Should You Buy SpaceX Stock After Its IPO Pop? History Offers a Clear Answer.
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, had a successful IPO launch. The stock popped 19% on its debut and has continued to trade even higher since.Even with SpaceX stock trading substantially above its IPO price as of this writing, many see potential catalysts for it to keep climbing over the long run. It claims to have the largest addressable market in history, thanks in large part to the growing demand for enterprise artificial intelligence (AI) infrastructure and its unique ability to serve that market. CEO Elon Musk even suggested SpaceX's revenue could hit $1 trillion by 2030 in a since-deleted post on X.So, should you buy the stock even after its strong debut? History provides a clear answer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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