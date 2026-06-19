Answer Holdings Aktie

Answer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.06.2026 05:00:00

Should You Buy SpaceX Stock After Its IPO Pop? History Offers a Clear Answer.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, had a successful IPO launch. The stock popped 19% on its debut and has continued to trade even higher since.Even with SpaceX stock trading substantially above its IPO price as of this writing, many see potential catalysts for it to keep climbing over the long run. It claims to have the largest addressable market in history, thanks in large part to the growing demand for enterprise artificial intelligence (AI) infrastructure and its unique ability to serve that market. CEO Elon Musk even suggested SpaceX's revenue could hit $1 trillion by 2030 in a since-deleted post on X.So, should you buy the stock even after its strong debut? History provides a clear answer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
05.06.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
28.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs 1 040,00 0,00% Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
Tesla 347,50 -0,67% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:19 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen