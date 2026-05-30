Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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30.05.2026 21:05:02
Should You Buy SpaceX Stock After the Starship V3 Megarocket Launch?
Last week, SpaceX successfully tested the launch capabilities of its Starship megarocket. It had been seven months since the last test launch, a delay caused by a variety of technical challenges, including the destruction of the rocket's massive booster during a November test. Millions of eyes are now tracking SpaceX's every move, given that the space stock is hoping to execute an IPO this summer, perhaps as early as next month. There are already several ways to buy into SpaceX today. But by far the easiest route will be to simply wait until shares trade on public markets.It's hard to overstate how critical the Starship megarocket is to SpaceX's long-term success. In fact, I think the viability and timeline of this rocket are key to whether investors should participate in the looming SpaceX IPO for one important reason.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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