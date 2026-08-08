Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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08.08.2026 15:00:00
Should You Buy SpaceX Stock Below $125 per Share? Here's What History Says.
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is one of the hottest companies in the market. It went public two months ago with a lot of fanfare and rising stock prices, but has since sold off and is now below pre-IPO levels.The company also recently announced second-quarter earnings, where investors got a first look at fresh finances and could better understand the company's direction without any IPO marketing fluff.But is the stock worth buying under $125 per share? Let's take a look at some history.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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