Should You Buy SpaceX Stock In October?

Love him or hate him, Elon Musk is one of the most successful corporate executives in recent memory. And that's part of why his latest public company, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), was able to hit the market at an eye-popping valuation of $1.77 trillion, based mostly on investor expectations for its future performance. But will the stock keep rising from here, or does it need more time to cool off?

Let's dig deeper into the pros and cons of SpaceX to see if it can live up to these lofty expectations and decide if it is a good buy in October.

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