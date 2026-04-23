Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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23.04.2026 02:27:48
Should You Buy Spotify Stock Before the Huge Investor Update?
Spotify (NYSE: SPOT) is approaching the massive 1 billion monthly active user milestone.*Stock prices used were the afternoon prices of April 19, 2026. The video was published on April 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Spotify
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13.04.26
|Erste Schätzungen: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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10.02.26
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10.02.26
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26.01.26
|Erste Schätzungen: Spotify zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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25.12.25
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