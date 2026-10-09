Taiwan Semiconductor Aktie

Taiwan Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003

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09.10.2026 18:00:00

Should You Buy Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock Before Oct. 15? History Is Crystal Clear on Where the Stock Is Headed Next.

The artificial intelligence (AI) boom has created plenty of winners, but few companies occupy a position quite like Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). Taiwan Semi doesn't design the GPUs powering large language models (LLMs). Instead, it manufactures the advanced chips designed by companies such as Nvidia, Advanced Micro Devices, Apple, and many others.

This role makes TSMC something like a factory supporting the AI infrastructure revolution. On Oct. 8, Taiwan Semi reported revenue figures for September, underscoring to investors just how valuable the company's position is.

With September's results now published, investors have a clearer picture of what to expect when Taiwan Semi reports third-quarter earnings on Oct. 15. The numbers suggest another monster quarter could be coming.

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs 81 850,00 -3,45% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 403,50 -0,86% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

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