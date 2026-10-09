Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
|
09.10.2026 18:00:00
Should You Buy Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock Before Oct. 15? History Is Crystal Clear on Where the Stock Is Headed Next.
The artificial intelligence (AI) boom has created plenty of winners, but few companies occupy a position quite like Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). Taiwan Semi doesn't design the GPUs powering large language models (LLMs). Instead, it manufactures the advanced chips designed by companies such as Nvidia, Advanced Micro Devices, Apple, and many others.
This role makes TSMC something like a factory supporting the AI infrastructure revolution. On Oct. 8, Taiwan Semi reported revenue figures for September, underscoring to investors just how valuable the company's position is.
With September's results now published, investors have a clearer picture of what to expect when Taiwan Semi reports third-quarter earnings on Oct. 15. The numbers suggest another monster quarter could be coming.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Taiwan Semiconductor Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.