Should You Buy Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock Before Oct. 15? History Is Crystal Clear on Where the Stock Is Headed Next.

The artificial intelligence (AI) boom has created plenty of winners, but few companies occupy a position quite like Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). Taiwan Semi doesn't design the GPUs powering large language models (LLMs). Instead, it manufactures the advanced chips designed by companies such as Nvidia, Advanced Micro Devices, Apple, and many others.

This role makes TSMC something like a factory supporting the AI infrastructure revolution. On Oct. 8, Taiwan Semi reported revenue figures for September, underscoring to investors just how valuable the company's position is.

With September's results now published, investors have a clearer picture of what to expect when Taiwan Semi reports third-quarter earnings on Oct. 15. The numbers suggest another monster quarter could be coming.

Continue reading