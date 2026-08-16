Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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16.08.2026 13:35:00
Should You Buy Taiwan Semiconductor Stock Below $440? Here's What History Says.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) is in a unique position among companies in the artificial intelligence (AI) realm.For most industries, there are viable alternatives to go to if you don't like a current supplier. However, for logic chip manufacturing, TSMC is practically the only game in town. While there are other competitors, nobody has the capacity available to outright switch, placing TSMC in a powerful position.Its 52-week high is nearly $480, but the stock currently trades for about $430. So, is this a stock worth buying at these levels? Let's see what history has to say.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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