Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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17.04.2026 09:55:00
Should You Buy Tesla Stock Before April 22? The Answer Might Surprise You.
Tesla (NASDAQ: TSLA) stock has plummeted 20% since notching a record high in December (at one point it was down as much as 30%). Volatility in the broader market hasn't helped, but it seems investors are coming to terms with the company's languishing electric vehicle (EV) business, which has been a drag on its earnings.On April 22, Tesla will release its operating results for the first quarter of 2026 (ended March 31). The company is likely to provide forward guidance on its EV sales, but investors will probably be more focused on the progress of future product platforms, such as the Cybercab robotaxi and Optimus humanoid robot.Can the upcoming report -- and subsequent commentary from CEO Elon Musk -- reverse the slump in Tesla stock? Here's why investors should think twice before buying it ahead of April 22.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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