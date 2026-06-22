Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.06.2026 14:32:00

Should You Buy Tesla Stock Before July 2?

Despite positive returns across all major U.S. stock market indexes this year, Tesla (NASDAQ: TSLA) has suffered an 8% decline. The company is coming off two consecutive years of falling electric-vehicle (EV) sales, which is weighing on sentiment.That's why July 2 could be a very important date for the stock. It's when Tesla will report its EV deliveries for the second quarter of 2026 (ended June 30), and Wall Street is looking for a number in the ballpark of 400,000 cars. If the company meets that estimate, it would mark the second straight quarter of growth, which could suggest sales are finally turning around.Should investors buy Tesla stock ahead of the upcoming release?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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02.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
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