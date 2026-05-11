Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.05.2026 09:05:00
Should You Buy Tesla Stock Before the Robotaxi Expansion Goes Nationwide? Here's What History Says.
Elon Musk is a figure that elicits strong opinions from most people these days. But whether you love him or you hate him, he will likely go down as one of the most consequential business leaders of the 21st century.His rocket company SpaceX is likely to have its initial public offering (IPO) this year, and it has the potential to be worth well over $1 trillion, which would make it the most valuable IPO in history.Musk's other company, Tesla (NASDAQ: TSLA), popularized the electric vehicle (EV) to the point where just about every major automaker now has at least one EV in its lineup. And now, the company is rolling out its Robotaxi autonomous taxi program city by city, state by state.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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