Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.10.2026 13:29:00
Should You Buy Tesla Stock Right Now? The Answer Might Surprise You.
Many investors own Tesla (NASDAQ: TSLA) shares because they believe in the potential of future product platforms like the Cybercab autonomous robotaxi, and the Optimus humanoid robot. But over 70% of the company's revenue still comes from selling passenger electric vehicles (EVs), and this business continues to struggle under the weight of significant global competition.
Tesla's EV deliveries grew in the first half of 2026, after declining for two-straight years. But they took another step backwards in the third quarter (ended Sept. 30), dragging down the company's revenue and earnings.
Tesla stock is down 20% from last year's record high as I write this on Oct. 26, but should investors buy the dip, or is more downside to come? Read on for the surprising answer.
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28.10.26
|Rocket-Lab-Manager Frank Klein: »Wenn Elon Musk die Falcon in Rente schickt, gibt es eine Alternative.« (Spiegel Online)
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27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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27.10.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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26.10.26
|Kampf gegen die Schuldenkrise: Musks KI-Wette und die Chance für Tesla-Aktien (finanzen.at)
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26.10.26
|Aktie im Plus: Barclays sieht bei Tesla jetzt Kaufchancen und setzt neues Kursziel (dpa-AFX)
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26.10.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|1 040,00
|0,00%
|Tesla
|357,90
|0,45%
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