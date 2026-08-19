Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.08.2026 18:37:55
Should You Buy Tesla Stock While It's Trading Below $400?
Tesla (NASDAQ: TSLA) stock is struggling this year. Shares of the electric vehicle (EV) maker are down 23% thus far in 2026, recently falling to below $400. At a market cap of around $1.4 trillion, however, it's still among the most valuable companies in the world. And it's eyeing some monstrous growth opportunities involving robotaxis and humanoid robots.Could the EV stock be a great buy while it's trading below $400?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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18.08.26
|Tesla-Aktie mit Kursverlust seit Jahresstart: Kann der Cybercab die Anleger zurücklocken? (finanzen.at)
|
18.08.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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17.08.26
|Tesla-Aktie: Ohne Robotaxi-Fortschritte kein neues Anlegervertrauen? (finanzen.at)
|
17.08.26
|Infrastruktur-Ausbau für Tesla-Aktie: Neuer Werk-Bahnhof trotz Bahn-Pannen am Netz (dpa-AFX)
|
16.08.26
|Tesla-Aktie im Blick: Ehemaliger Manager warnt vor Robotaxi-Risiken (finanzen.at)
|
16.08.26
|Bahnhof Fangschleuse bei Tesla-Werk in Grünheide geöffnet (dpa-AFX)
|
15.08.26
|Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich (Spiegel Online)
|
15.08.26
|ROUNDUP/Zug-Ausfälle zum Start: Bahnhof am Tesla-Werk öffnet später (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|295,65
|-1,32%