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04.08.2026 01:05:00
Should You Buy Texas Roadhouse Stock Before Aug. 6?
Inflation and lack of confidence in personal economies are among the reasons, broadly speaking, that consumer discretionary stocks are scuffling this year. Texas Roadhouse (NASDAQ: TXRH) didn't get the memo.Ahead of the restaurant operator's second-quarter earnings report on Thursday, Aug. 6, the stock jumped 27.6% over the 90 days ending July 31 and now trades near its 52-week high. All the while, some names in the fast-food and fast-casual camps are disappointing investors. Alone, that strength could make Texas Roadhouse a "buy" in advance of the earnings report. That proposition would be heightened if the Jaggers operator beats estimates calling for earnings per share of $1.90 on sales of $1.68 billion. Texas Roadhouse is serving up gains ahead of its earnings report. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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