Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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28.04.2026 16:30:00

Should You Buy the $1.75 Trillion SpaceX IPO? Here Is What History Says

Elon Musk's SpaceX is eyeing what could be the largest initial public offering (IPO) in history. With whispers of a valuation near $2 trillion, the IPO has ignited extreme hype.Yet the real question is whether jumping into SpaceX at launch makes financial sense. History offers a sobering counterpoint: High-profile IPOs often deliver sizzling opening-day pops, leaving investors to confront harsh realities afterward.Examining SpaceX's potential alongside the post-IPO trajectories of recent technology listings reveals a pattern that smart investors should not ignore.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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