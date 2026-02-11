Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
11.02.2026 17:05:00
Should You Buy the 3 Highest-Paying Dividend Stocks in the Dow Jones? (One Recently Yielded 6%.)
It's smart to be a dividend investor because dividends are terrific contributors to not only the portfolios of retirees but also those of younger folks. After all, that fairly regular and dependable income can also be used to buy more shares of stock.It's important, though, not to just seek the highest dividends you can find. So, don't just snap up shares of the highest-paying dividend stocks in the Dow Jones Industrial Average (The Dow).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
06.02.26
|Börse: Dow-Jones-Index erreicht erstmals 50.000 Punkte (Spiegel Online)
|
04.02.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
29.01.26
|Dow-Aktie fällt: Stellenabbau im großen Stil (dpa-AFX)
|
28.01.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dow von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
20.01.26
|Chemiebranche in Ostdeutschland: unter Druck - trotzdem höhere Löhne? (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Dow Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|27,30
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.