Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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18.08.2026 16:15:00
Should You Buy the 3 Highest-Yielding Dividend King Consumer Staples Stocks?
If you are a dividend lover, the Dividend King list is a great place to start your stock search. With at least 50 annual dividend increases, the companies on this list have proven they are resilient in the face of business adversity and market swings. But conservative investors can hone their search even more by focusing on consumer staples makers, a sector that tends to be resilient to market downturns. Right now, the three highest-yielding consumer staples Dividend Kings are Universal (NYSE: UVV), Altria (NYSE: MO), and Hormel Foods (NYSE: HRL). But don't rush out and buy any of these stocks just yet, because a high yield alone isn't enough. Here's what you need to know about each of these dividend stocks before you buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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