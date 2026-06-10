Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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10.06.2026 21:15:00

Should You Buy the Bloom Energy Stock Dip?

Bloom Energy (NYSE: BE) stock has been on a blistering run this year, up over 198% as of June 9. Investors are excited that the on-site power generation company is starting to turn revenue into profits.Over the week, however, Bloom shares have dipped more than 13%. While seemingly not based on any company-specific news, there is a reasonable potential explanation for the pullback.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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