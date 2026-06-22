Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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22.06.2026 16:00:00
Should You Buy the Dip in Booking Holdings?
Some dips present good buying opportunities, and Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) may qualify. The travel platform's shares are down by roughly 20% year to date despite healthy fundamentals. Here's what investors should know before buying the dip.Booking Holdings delivered 16% year-over-year revenue growth in the first quarter, but only expects a high-single-digit growth rate for full-year 2026. The company mentioned in its Q1 press release that a prolonged disruption in the Middle East could introduce "broader inflationary pressures" that could impact jet fuel prices, traveler sentiment, and the travel value chain.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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