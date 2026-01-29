Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
29.01.2026 09:05:00
Should You Buy the Dip in Netflix Stock?
There may be no other company that has fallen out of favor with investors faster than Netflix (NASDAQ: NFLX). In 2025, shares rocketed higher by about 37% through the first six months of the year. Since the summer, however, Netflix stock has been on a downward spiral -- cratering by nearly 27%.With shares trading at depressed price levels, is now a good opportunity to buy the dip in Netflix? Or, should investors stay on the sidelines and avoid a falling knife?Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
