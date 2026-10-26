The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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26.10.2026 10:02:00
Should You Buy the Dip in Nike Stock While the Market Is This Nervous?
As of this writing, over the last five years, Nike's (NYSE: NKE) stock price has dropped by 76.5%. And in 2026 alone, the stock price has fallen nearly 40% compared to the S&P 500's gain of roughly 12%.
Given that Nike is an iconic brand that remains profitable and that the market as a whole has been experiencing recent volatility, it's fair to wonder whether this stock is a buy-the-dip candidate. That said, there's a reason investors shouldn't buy the dip in Nike stock quite yet, but it may not be the one most people think of.
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