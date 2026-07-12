NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
13.07.2026 00:47:10
Should You Buy the Dip in Nvidia Stock?
Nvidia's (NASDAQ: NVDA) market price hasn't increased as significantly as some of its peers.*Stock prices used were the afternoon prices of July 9, 2026. The video was published on July 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Gewinne in New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
10.07.26
|NVIDIA-Aktie springt kräftig an: SK hynix-Debüt macht Chipwerten neuen Mut (finanzen.at)
|
10.07.26
|Sinkende GPU-Spotpreise werfen Fragen zur Bewertung der NVIDIA-Aktie auf (finanzen.at)
|
10.07.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones im Aufwind (finanzen.at)