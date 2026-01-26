Palantir Aktie

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

26.01.2026 06:00:00

Should You Buy the Dip in Palantir Stock?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) may be the biggest surprise of the artificial intelligence (AI) revolution so far. What was once viewed as a defense contractor susceptible to lumpy revenue streams from public sector deals has now become one of the preeminent enterprise software players in the AI era.The company's Artificial Intelligence Platform (AIP) is used in countless mission-critical use cases -- deployed everywhere from banks to hospitals and even the battlefield. Over the last three years, Palantir stock has gone parabolic -- rising nearly 2,300% as of this writing (Jan. 22).However, 2026 has gotten off to a rocky start. With shares down 7% so far this year and roughly 15% over the last month, is now a good time to buy the dip in Palantir stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
