POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
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06.05.2026 19:13:00
Should You Buy the Dip in Poet Technologies Stock?
In the world of artificial intelligence (AI) infrastructure, few names are sparking debate as much as Poet Technologies (NASDAQ: POET). The semiconductor company sits at the intersection of light-based computing and the hunger from data centers for faster, cooler data movement.So far in 2026, Poet's stock has benefited from enthusiasm among growth investors rotating away from big tech. However, its shares recently cratered due to some managerial setbacks.Poet's volatile price action has left investors wondering if the dip represents a bargain entry point into a company that's going to deliver tomorrow's game-changing technology, or a risky gamble on an unproven player.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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