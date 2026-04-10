Booking Holdings Aktie

Booking Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

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10.04.2026 10:05:00

Should You Buy the Dip on Booking Holdings Stock in April?

The travel industry has been on an upward trajectory since the pandemic. Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) has ridden the industry's growth by delivering strong financial results.It could be a tempting buy, given the stock's 28% decline from recent highs. However, artificial intelligence (AI) presents both opportunities and risks that the company must navigate.Here's a quick look at where the business stands and whether it's worth buying this month.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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