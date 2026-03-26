Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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26.03.2026 05:30:00
Should You Buy the Dip on Disney Stock?
Shares in the Walt Disney (NYSE: DIS) have been off to a rough start so far in 2026. Since January, shares in the media conglomerate have pulled back by around 15%.There are numerous reasons Disney shares have come under pressure, including uncertainty about the company's newest CEO and ongoing concerns about its linear TV-to-streaming transformation.However, while this may be a frustrating turn of events for existing Disney stock investors, if you've yet to enter a position or want to add to one, current lukewarm sentiment for this media stock may work in your favor.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Walt Disney
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|2 480,00
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