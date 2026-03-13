Oklo Aktie

Oklo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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13.03.2026 18:15:00

Should You Buy the Dip on Oklo Stock?

Electricity demand is growing worldwide due to the heavy energy needs of artificial intelligence (AI) data centers. Companies like Meta Platforms are turning to unique energy sources to ensure reliable electricity for their massive AI infrastructure, including power purchase agreements with Oklo (NYSE: OKLO).Oklo is an upstart nuclear energy provider trying to build reactors for modern electricity solutions. The stock soared in 2025 but has since entered a sharp 65% drawdown from its October 2022 highs. Does that mean you should buy the dip on Oklo stock?Oklo has an ambitious plan to vertically integrate the nuclear energy market. Unlike traditional providers that sell equipment or license designs to utilities, Oklo wants to actually build its own reactors to sell energy directly to customers, such as data centers. This includes nuclear fuel recycling, radioisotopes, and the actual nuclear power plants.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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