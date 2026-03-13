Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
13.03.2026 18:15:00
Should You Buy the Dip on Oklo Stock?
Electricity demand is growing worldwide due to the heavy energy needs of artificial intelligence (AI) data centers. Companies like Meta Platforms are turning to unique energy sources to ensure reliable electricity for their massive AI infrastructure, including power purchase agreements with Oklo (NYSE: OKLO).Oklo is an upstart nuclear energy provider trying to build reactors for modern electricity solutions. The stock soared in 2025 but has since entered a sharp 65% drawdown from its October 2022 highs. Does that mean you should buy the dip on Oklo stock?Oklo has an ambitious plan to vertically integrate the nuclear energy market. Unlike traditional providers that sell equipment or license designs to utilities, Oklo wants to actually build its own reactors to sell energy directly to customers, such as data centers. This includes nuclear fuel recycling, radioisotopes, and the actual nuclear power plants.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklo
|
10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
Analysen zu Oklo
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|58,37
|-2,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.