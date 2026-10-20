Should You Buy the iShares Semiconductor ETF After Its 25% Plunge? The Answer Might Surprise You.

The iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) is an exchange-traded fund (ETF) that exclusively invests in American companies that design, manufacture, and distribute chips and components, with a particular focus on those powering the artificial intelligence (AI) revolution.

The ETF peaked at $655.01 per share in June, and it has since plummeted by 25% (as of the market close last Friday, Oct. 16) on concerns about the sustainability of the AI data center spending boom.

However, the ETF is still sitting on a year-to-date gain of 63%, and it has consistently produced market-beating returns since it was established in 2001. So, should investors buy the dip? Read on for the surprising answer.

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