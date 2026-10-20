Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
|
20.10.2026 13:03:00
Should You Buy the iShares Semiconductor ETF After Its 25% Plunge? The Answer Might Surprise You.
The iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) is an exchange-traded fund (ETF) that exclusively invests in American companies that design, manufacture, and distribute chips and components, with a particular focus on those powering the artificial intelligence (AI) revolution.
The ETF peaked at $655.01 per share in June, and it has since plummeted by 25% (as of the market close last Friday, Oct. 16) on concerns about the sustainability of the AI data center spending boom.
However, the ETF is still sitting on a year-to-date gain of 63%, and it has consistently produced market-beating returns since it was established in 2001. So, should investors buy the dip? Read on for the surprising answer.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|1 040,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.