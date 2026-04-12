Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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12.04.2026 23:15:00
Should You Buy the Vanguard Information Technology ETF During the Nasdaq Correction? History Offers a Clear Answer
The Nasdaq-100 index typically outperforms more diversified indexes like the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) because around 60% of its portfolio is parked in high-growth technology stocks. But that can be a double-edged sword, because the Nasdaq recently fell by as much as 12% from its all-time high during the broad market sell-off, while the S&P declined by a lesser 9%.Many investors have trimmed their stock exposure amid rising economic uncertainty, partly driven by ongoing geopolitical tensions in the Middle East that have sent oil prices soaring. But looking back throughout history, market sell-offs have almost always been spectacular buying opportunities, especially for the high-growth technology sector, which tends to bounce back with blistering returns.The Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) is an exchange-traded fund (ETF) that invests exclusively in the information technology sector. Could it be the ultimate long-term buy during the Nasdaq-100 correction?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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