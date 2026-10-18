GTA Resources and Mining Aktie
WKN DE: A1JT90 / ISIN: CA36191A1003
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18.10.2026 21:05:00
Should You Buy These 4 Video Game Stocks Before GTA 6 Arrives?
Video games keep players hooked for hours, and that engagement is turning into steady growth for the industry. Global games revenue reached about $202 billion in 2025, up 9%, and market researcher Newzoo forecasts the industry to grow to $214 billion in 2026.
Take-Two Interactive's (NASDAQ: TTWO) Grand Theft Auto VI is set to be the biggest growth driver for the industry over the next few years. The release date is set for Nov. 19. Here's how four top video game stocks could benefit or face greater competition from this release, and whether you should consider buying them now.
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