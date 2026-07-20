Tilray Brands Aktie

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WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096

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20.07.2026 13:44:16

Should You Buy Tilray Brands Stock Before July 28?

Next week, on July 28, leading cannabis producer Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) is scheduled to report its latest quarterly results. They'll be for its fourth quarter, wrapping up the company's 2026 fiscal year. That's always a big one for companies, as they may make major announcements and also provide guidance for the year ahead.If the results and news are encouraging, Tilray's stock may soar, leading to a rally in the weeks and months to follow. With the stock trading near its 52-week low, is it a good idea to buy Tilray Brands stock right now, before the company reports its latest results?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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