TMC Aktie
ISIN: KR7217590009
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06.06.2026 12:45:00
Should You Buy TMC The Metals Company While It's Below $7?
TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) is trying to do what no metals company has done before. Most dig deep into the ground to extract ore and minerals from the earth. TMC wants to dive into the Pacific Ocean and vacuum up lumpy potato-sized rocks.These rocks, also called nodules, contain cobalt, copper, nickel, and manganese -- all critical metals essential for clean energy, electric vehicle batteries, and defense technology.TMC has not yet started extracting these nodules, nor does it have the regulatory authority to do so. Yet with the U.S. exploring a potentially faster regulatory process, the metals stock could soar over the next decade -- or sink, depending on a few factors that are still unknown.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu TMC The Metals Company Inc Registered Shs
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13.05.26
|Ausblick: TMC The Metals Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TMC Co., Ltd. Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|TMC Co., Ltd. Registered Shs
|19 850,00
|4,75%
|TMC The Metals Company Inc Registered Shs
|5,12
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