Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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29.07.2026 19:07:14
Should You Buy Uber Stock Before Aug. 5?
Uber (NYSE: UBER), the world's largest ride-hailing company, will post its second-quarter earnings report on Aug. 5. Analysts expect its revenue and adjusted EPS to grow 13% and 23%, respectively. Should you buy Uber's stock before it posts that report?Image source: Uber.Uber's stock has declined nearly 20% over the past 12 months, even though its monthly active platform consumers (MAPCs), total trips, and gross bookings all continued to rise. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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