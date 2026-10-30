Should You Buy Uber Stock Before the Huge Investor Update?

Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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30.10.2026 09:18:02
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Nachrichten zu Uber
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23.10.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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19.10.26
|Uber defeats High Court lawsuit brought by London’s black-cab drivers (Financial Times)
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16.10.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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09.10.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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09.10.26
|München kippt vorerst Mindestpreise für Fahrdienste - Uber-Aktie stärker (dpa-AFX)
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08.10.26
|Mindestpreise gekippt: Uber kann in München wieder günstiger anbieten (dpa-AFX)
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08.10.26
|ROUNDUP 2: Gericht kippt Münchner Mindestpreise für Uber und Co. (dpa-AFX)
Analysen zu Uber
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Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.