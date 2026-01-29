UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
29.01.2026 08:47:00
Should You Buy UnitedHealth Group Stock After Its Steep Sell-Off?
UnitedHealth Group (NYSE: UNH) announced its 2025 full-year and fourth-quarter results on Tuesday, Jan. 27, 2026. Despite reporting better-than-expected earnings, UnitedHealth's stock plummeted 20%.With this latest decline, UnitedHealth Group's share price is now down more than 50% from its late 2024 peak. Should you buy the healthcare stock after its steep sell-off? Although UnitedHealth Group's revenue guidance for 2026 fell short of Wall Street's expectations, its sharp share price decline wasn't solely due to its Q4 update. Instead, the plunge stemmed primarily from the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) issuing a proposal to increase 2027 Medicare Advantage rates by only 0.09%, roughly the same as 2026 rates. Analysts anticipated a 4% to 6% rate increase. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
