UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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29.06.2026 21:52:47
Should You Buy UnitedHealth Group Stock Before July 16?
After a few challenging years, UnitedHealth Group (NYSE: UNH) stock is showing signs of strength again. Last year was particularly tough for the stock, as it fell by 35%, which is uncharacteristic for what's typically been a solid growth stock to own for the long haul. And while it has been rallying this year, its five-year gains remain fairly underwhelming, with the stock up just 5% over that time frame.The good news is the company's recent results have been looking better, and there's growing optimism that its upcoming second-quarter numbers will also be solid. With those results coming out on July 16, is it a good idea to buy UnitedHealth stock before then?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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