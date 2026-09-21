UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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21.09.2026 12:41:25
Should You Buy UnitedHealth Group Stock Before Oct. 13?
After a rough couple of years, UnitedHealth Group (NYSE:UNH) has been looking like a good buy again. The company has been stringing together some good quarters, its financials have been improving, and this year, its stock has risen 14% in value, outperforming the S&P 500. It's a stark turnaround from last year, when it was in a tailspin, with the healthcare stock declining by 35%.
On Oct. 13, the company is set to release its next round of earnings numbers for the third quarter. Another strong performance could potentially lift the stock even higher. Is it a good idea to buy it before then?
Image source: Getty Images.
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