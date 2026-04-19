USA Rare Eart a Aktie

USA Rare Eart a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075

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19.04.2026 17:00:00

Should You Buy USA Rare Earth While It's Below $20?

Rare-earth stocks -- that is, companies who mine or process any of the 17 silvery-white heavy metals crucial for tech and green energy -- have been some of the market's biggest winners over the last year.Just consider this: Since April 2025, the VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF, which includes MP Materials, has generated over 5 times the return of an index fund tracking the S&P 500.One rare-earth stock that is noticeably missing from that popular metals exchange-traded fund (ETF), however, is USA Rare Earth (NASDAQ: USAR). Although smaller than its rival MP Materials, USA Rare Earth controls an exceptionally rich rare-earth deposit in Texas, which is becoming strategically important to the U.S. government, as evidenced by a pending $1.6 billion funding package. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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