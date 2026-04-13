Verizon Aktie

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WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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13.04.2026 17:30:00

Should You Buy Verizon Communications Stock Before April 27?

Earlier this year, Verizon Communications (NYSE: VZ) stock got a big boost after reporting some strong earnings numbers. The company's growth was better than expected, resulting in some renewed bullishness around the stock. As a result, it's up 12% this year, which is a nice change of pace from previous years when it has struggled to attract investors.In a couple of weeks, on April 27, the company is scheduled to release its next earnings report, covering the first three months of 2026. Should you buy Verizon stock before those numbers come out?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Verizon Inc. 38,57 -1,78% Verizon Inc.
Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 16 970,00 -3,52% Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs

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