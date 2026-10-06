Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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06.10.2026 14:14:02
Should You Buy Verizon Communications Stock Before Oct. 26?
Verizon Communications (NYSE:VZ) stock has been falling since the Federal Reserve raised interest rates last month. In a few weeks, it'll release its quarterly earnings numbers for the third quarter. Although significant earnings growth isn't the norm for the company, a positive performance and outlook could give the stock a much-needed boost, as it has earlier this year.
Plus, Verizon is trading at a very low valuation relative to earnings; expectations may be low heading into the Q3 numbers release. Is it a good idea to buy Verizon stock before Oct. 26, when its latest results come out?
Image source: Getty Images.
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