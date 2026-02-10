Vertex Aktie
ISIN: PLVRTEX00010
|
10.02.2026 15:35:00
Should You Buy Vertex Before Feb. 12?
Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) has underperformed the market over the past year, rising less than 2%. The biotech, known for its cystic fibrosis (CF) treatments, is scheduled to report earnings on Feb. 12. While there's never just one good time to buy a stock, here's a look at whether investors should buy the pharmaceutical stock before that date.The company reported third-quarter earnings on Nov. 3. Revenue was up 11% year over year to $3.08 billion. However, earnings per share (EPS) rose only 4.7% to $4.20 as increased research and development expenses offset some of the revenue growth.Investors did not react well to the report. The stock dropped more than 1% on the day earnings were announced and continued to fall by more than 3% over the next few days, mainly because sales of some of its newer therapies were underwhelming.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
