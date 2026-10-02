Should You Buy Viking Therapeutics Stock While It Trades Below Its $35 Offering Price?

Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) stock soared after the release of excellent top-line results from a maintenance study of its weight-loss drug VK2735, and the company promptly moved to ultimately raise $575 million via a supplementary public offering of common stock ($316.2 million worth at $35) and $258.8 million in convertible senior notes. However, the stock now trades below the $35 price of this latest common equity offering. Is it worth buying?

On balance, the answer is: If you were bullish on the stock before the top-line results came out, it makes sense to buy it now, too.

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