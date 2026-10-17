Vistra Aktie
ISIN: AR0659507682
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17.10.2026 20:30:00
Should You Buy Vistra After an 11% 1-Day Jump on a $4.2 Billion DOE Loan? The Catch Most Investors Are Missing.
One announcement from the U.S. Department of Energy (DOE) was enough to send Vistra (NYSE: VST) shares soaring 11% in a single day. With artificial intelligence driving demand for reliable electricity, it looks like a catalyst that could keep the momentum going. But before rushing to buy, there's something important to know about the investment case.
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