The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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08.11.2026 13:30:00
Should You Buy VOO Before the Market Rebounds?
The stock market just gave investors something they haven't really seen since the start of the Iran war: a chance to buy at a discount.
The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) has fallen roughly 6% from its October high through the close on Nov. 5 following a sharp post-election sell-off. For investors who thought stocks were getting too expensive, this could be a real opportunity.
But then there's the issue of whether investors are ready to take advantage of it. Are they going to view it as a chance to buy on sale given their long-term focus? Or are they going to panic and look at selling stocks instead of buying?
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