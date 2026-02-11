Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 17:11:00

Should You Buy Walmart Stock Before Earnings?

The world's largest retailer is due to release its fourth quarter and full-year fiscal 2026 earnings on Feb. 19. Walmart (NASDAQ: WMT) is coming into this earnings season on a high, as the stock is up over 13% year to date. Ongoing omnichannel growth and solid fundamentals mean investors shouldn't overthink timing if they are looking to increase their long-term position in the company.Walmart's strength comes not only from its massive scale but also from its pricing power and e-commerce dominance. Walmart also attracts consumers from across income demographics, which is important if the economy falters. Walmart's biggest advantage is that it benefits mightily when consumers increase their need for low-priced goods.The stock has performed well in the last year and over a longer time horizon. In the past five years, Walmart's stock increased more than 160%, well outpacing the S&P 500. In its last quarterly earnings report in November 2025, Walmart beat Wall Street expectations and increased its guidance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Walmart

mehr Nachrichten

Analysen zu Walmart

mehr Analysen
20.01.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Walmart 112,60 -0,16% Walmart
Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 10 900,00 3,12% Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen