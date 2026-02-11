Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
11.02.2026 17:11:00
Should You Buy Walmart Stock Before Earnings?
The world's largest retailer is due to release its fourth quarter and full-year fiscal 2026 earnings on Feb. 19. Walmart (NASDAQ: WMT) is coming into this earnings season on a high, as the stock is up over 13% year to date. Ongoing omnichannel growth and solid fundamentals mean investors shouldn't overthink timing if they are looking to increase their long-term position in the company.Walmart's strength comes not only from its massive scale but also from its pricing power and e-commerce dominance. Walmart also attracts consumers from across income demographics, which is important if the economy falters. Walmart's biggest advantage is that it benefits mightily when consumers increase their need for low-priced goods.The stock has performed well in the last year and over a longer time horizon. In the past five years, Walmart's stock increased more than 160%, well outpacing the S&P 500. In its last quarterly earnings report in November 2025, Walmart beat Wall Street expectations and increased its guidance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|112,60
|-0,16%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|10 900,00
|3,12%
