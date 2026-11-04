Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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04.11.2026 09:55:00
Should You Buy Walmart Stock Before Nov. 19? History Has a Clear Answer.
Walmart (NASDAQ: WMT) isn't a growth stock, but it's had some pretty strong performance over the past few years. It's hit a bit of a bump, recently, though. Investors weren't happy with its latest updates, which included mediocre U.S. comparable sales (comps) growth and caution that high inflation could disrupt shopping.
It reports 2027 fiscal third-quarter (ended Oct. 31) earnings on Nov. 19. Should you buy the stock beforehand?
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|20.08.26
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