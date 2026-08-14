Zeta Global a Aktie
WKN DE: A3CR1U / ISIN: US98956A1051
|
14.08.2026 10:00:00
Should You Buy Zeta Global Stock Right Now?
Zeta Global (NYSE: ZETA) is gaining market share, but that might not be enough to constitute a buy.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 11, 2026. The video was published on Aug.13, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A-
|
03.08.26
|Ausblick: Zeta Global A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Zeta Global A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.03.26
|KI-Boom treibt neben der NVIDIA-Aktie auch kleinere Player: Zeta Global im Überblick (finanzen.at)
|
23.02.26
|Ausblick: Zeta Global A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A-
|25,20
|-0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.