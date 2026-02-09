Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
|
09.02.2026 14:15:00
Should You Buy Zoetis Before Feb. 12?
Zoetis (NYSE: ZTS) tanked after its November earnings release. Will history repeat itself pre-market on Feb. 12, when the animal healthcare company releases results for the fourth quarter of 2025? That's the question on the minds of many investors, less than a week before its earnings report hits the street.Whether the stock rallies after earnings or falls further afterward may depend on how closely the guidance updates align with current expectations. Fortunately for Zoetis, with expectations already walked back last quarter, it may not take much to surprise investors positively, leading to a bullish response.That said, if you are approaching this stock as a possible long-term investment, you likely do not need to leap into a Zoetis position today. Shares may have more room to fall before bottoming out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
