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18.08.2026 11:45:00
Should You Forget Big Banks and Bet on a Fintech Instead?
For decades, big banks were the center of the U.S. financial system, with JPMorgan Chase (NYSE: JPM) and Bank of America (NYSE: BAC) in the lead. But financial technology, or fintech, companies keep pushing into the same turf with digital-first platforms, aggressive pricing, and simpler ways to borrow, save, and invest.Image source: Getty Images.That creates a real investor question: Do you stick with traditional bank stocks for stability or lean into fintech for potentially better returns during the next several years? The truth is it's not an either-or call for everyone, and the trade-offs are clearer once you separate durability from upside.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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